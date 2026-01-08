Французские фермеры заблокировали центр Парижа тракторами

Французские фермеры заблокировали торговые площадки в Париже и подъезды к центру города в знак протеста против соглашения о свободной торговле с южноамериканским блоком МЕРКОСУР.

Об этом сообщает Report со ссылкой на France24 и агентство Reuters.

Согласно информации, фермеры из профсоюза Coordination Rurale призвали к протестам в Париже против соглашения ЕС с блоком МЕРКОСУР, которое, по их мнению, может затопить страну дешевым импортом продуктов питания.

"Мы находимся между негодованием и отчаянием. Мы чувствуем себя брошенными. Нас бросили ради космического челнока, Airbus или автомобиля", - заявил агентству Reuters Стефан Пеллетье, заместитель президента профсоюза в Вьенне.

Отмечается, что фермеры припарковали десятки тракторов под Эйфелевой башней и заблокировали некоторые въезды к центру города, несмотря на запреты полиции.

Протест состоялся спустя несколько дней после того, как Европейская комиссия предложила выделить фермерам 45 миллиардов евро из фондов ЕС и согласилась снизить импортные пошлины на некоторые удобрения, стремясь убедить страны, колеблющиеся в своей поддержке МЕРКОСУР.

Соглашение поддерживают такие страны, как Германия и Испания. Голосование по соглашению ожидается в пятницу.