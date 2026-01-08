В 2025 году в Азербайджане покупателям недвижимости возвращено более 31 млн манатов НДС

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 08 января, 2026
    • 11:16
    В 2025 году в Азербайджане покупателям недвижимости, оплаченной безналичным способом, возвращено 31 млн 366,9 тыс. манатов НДС.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Согласно информации, проект по возврату физическим лицам-потребителям части НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у лиц, занятых в строительстве в Азербайджане, успешно продолжен.

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara ötən il 31 milyon manatdan çox ƏDV geri qaytarılıb

