В 2025 году в Азербайджане покупателям недвижимости возвращено более 31 млн манатов НДС
Финансы
- 08 января, 2026
- 11:16
В 2025 году в Азербайджане покупателям недвижимости, оплаченной безналичным способом, возвращено 31 млн 366,9 тыс. манатов НДС.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Согласно информации, проект по возврату физическим лицам-потребителям части НДС за жилые и нежилые помещения, приобретенные безналичным способом у лиц, занятых в строительстве в Азербайджане, успешно продолжен.
