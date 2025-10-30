Ильхам Алиев уволил Ислама Рзаева с должности главы ИВ Балакяна
Внутренняя политика
- 30 октября, 2025
- 15:15
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Ислама Рзаева от должности главы исполнительной власти Балакянского района.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Напомним, сегодня Служба государственной безопасности провела операцию в ИВ Балакянского района. По подозрению в коррупции задержаны глава исполнительной власти Ислам Рзаев, его заместители, главный архитектор района и ряд других должностных лиц.
Последние новости
15:21
Фото
В Гёйчае простились с шехидом Айдыном НуриевымВнутренняя политика
15:15
Ильхам Алиев уволил Ислама Рзаева с должности главы ИВ БалакянаВнутренняя политика
15:13
Эрдоган и Мерц в Анкаре проводят переговоры в закрытом режимеВ регионе
15:08
Британские парламентарии в начале 2026 года могут посетить КарабахКарабах
15:04
Фото
SOCAR провела первый Форум по праву и комплаенсуЭнергетика
15:03
Узбекистан предложил созвать всемирный саммит по профобразованию под эгидой ЮНЕСКОДругие страны
14:58
Фрукты и овощи из Азербайджана будут поставляться в Казахстан по зеленому коридору - ЭКСКЛЮЗИВБизнес
14:56
В Софии пройдет заседание азербайджано-болгарской МПКЭкономика
14:55