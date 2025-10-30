Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Ильхам Алиев уволил Ислама Рзаева с должности главы ИВ Балакяна

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 15:15
    Ильхам Алиев уволил Ислама Рзаева с должности главы ИВ Балакяна

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Ислама Рзаева от должности главы исполнительной власти Балакянского района.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Напомним, сегодня Служба государственной безопасности провела операцию в ИВ Балакянского района. По подозрению в коррупции задержаны глава исполнительной власти Ислам Рзаев, его заместители, главный архитектор района и ряд других должностных лиц.

    Ислам Рзаев Балакянский район СГБ спецоперация коррупция Ильхам Алиев
    Balakənin icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM
    Head of Balakan District Executive Authority relieved of his duties

