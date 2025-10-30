Balakənin icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM
Daxili siyasət
- 30 oktyabr, 2025
- 15:11
Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İslam Vahid oğlu Rzayev vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, Balakən Rayon İcra Hakimiyyətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində rayonun icra başçısı İslam Rzayev, onun müavinləri, rayonun baş memarı və digərlərinin saxlanıldığı bildirilir.
Saxlanılan şəxslər korrupsiya cinayətlərində şübhəli bilinirlər.
