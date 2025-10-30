İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Balakənin icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    • 30 oktyabr, 2025
    • 15:11
    Balakənin icra başçısı vəzifəsindən azad edilib - SƏRƏNCAM

    Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İslam Vahid oğlu Rzayev vəzifəsindən azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, Balakən Rayon İcra Hakimiyyətində Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində rayonun icra başçısı İslam Rzayev, onun müavinləri, rayonun baş memarı və digərlərinin saxlanıldığı bildirilir.

    Saxlanılan şəxslər korrupsiya cinayətlərində şübhəli bilinirlər.

    Balakən rayonu sərəncam Korrupsiyaya qarşı mübarizə
    Ильхам Алиев уволил Ислама Рзаева с должности главы ИВ Балакяна
    Head of Balakan District Executive Authority relieved of his duties

