Qaxa 25 sm qar yağıb
Ekologiya
- 02 yanvar, 2026
- 12:48
Qaxa güclü qar yağıb.
"Report"un Şimal bürosunun xəbərinə görə, ötən gecədən başlayan qar bu gün səhər saatlarına qədər davam edib.
Rayonda qarın səviyyəsi 25 santimetrə çatıb.
Qarlı havadan görüntüləri təqdim edirik:
