    Экология
    • 02 января, 2026
    • 13:28
    В Гахе выпало 25 см снега

    Высота снежного покрова в Гахе составила 25 см.

    Как сообщает северное бюро Report, снегопад, начавшийся прошлой ночью, продолжался до сегодняшнего утра.

    Представляем вам кадры, передающие красоту снежного пейзажа.

