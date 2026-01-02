В Гахе выпало 25 см снега

В Украине в Defence City наладят производство боевых дронов Другие страны

СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Украине Другие страны

"Азеригаз": Ведется работа по устранению проблем со смарт-счетчиками Инфраструктура

В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста Происшествия