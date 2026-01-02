В Гахе выпало 25 см снега
Экология
- 02 января, 2026
- 13:28
Высота снежного покрова в Гахе составила 25 см.
Как сообщает северное бюро Report, снегопад, начавшийся прошлой ночью, продолжался до сегодняшнего утра.
Представляем вам кадры, передающие красоту снежного пейзажа.
