İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Güclü küləyə görə Bakıda 9 ağac sınıb

    Hadisə
    • 02 yanvar, 2026
    • 12:22
    Güclü küləyə görə Bakıda 9 ağac sınıb

    Bakıda yanvarın 2-də gecədən səhərə kimi güclü külək nəticəsində 9 ağac sınıb, 6 ağacın budaqları qırılıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, sınan ağaclar və qırılan budaqlar birliyin növbətçi briqadaları tərəfindən operativ şəkildə götürülüb, ərazi təmizlənib.

    Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyin Güclü külək ağac sınması

    Son xəbərlər

    12:48
    Video

    Qaxa 25 sm qar yağıb

    Ekologiya
    12:44

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    12:44

    Tramp: İrandakı etirazlarlarda zor tətbiq edilərsə, müdaxilə edəcəyik

    Digər ölkələr
    12:40

    Azərbaycan çempionatlarında ilin ilk oyunlarının vaxtları bəlli olub

    Komanda
    12:32

    "Azəriqaz": Smart-kart tipli sayğaclara dair yaranmış problemin həlli istiqamətində işlər aparılır

    İnfrastruktur
    12:27

    Bakıda məhkuma məxsus gizlədilmiş avtomat aşkarlanıb - BİRGƏ ƏMƏLİYYAT

    Hadisə
    12:23

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 10 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:22
    Foto

    Güclü küləyə görə Bakıda 9 ağac sınıb

    Hadisə
    12:17

    Sabah rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti