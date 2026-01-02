Bakıda məhkuma məxsus gizlədilmiş avtomat aşkarlanıb - BİRGƏ ƏMƏLİYYAT
Hadisə
- 02 yanvar, 2026
- 12:27
Bakıda məhkumun həbs edilməmişdən əvvəl gizlətdiyi avtomat aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatı Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq struktur qurumunun əməkdaşları ilə birgə əməliyyat-axtarış tədbiri keçirib.
Tədbir nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, İlham Hacıyev küçəsində yerləşən qəbristanlıqda torpağa basdırılaraq gizlədilən nömrəsi silinmiş "Kalaşnikov" markalı avtomat, ona məxsus daraq, eləcə də 29 ədəd 7,62 kalibrli avtomat gülləsi aşkar edilərək götürülüb.
Son xəbərlər
12:48
Video
Qaxa 25 sm qar yağıbEkologiya
12:44
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilibİnfrastruktur
12:44
Tramp: İrandakı etirazlarlarda zor tətbiq edilərsə, müdaxilə edəcəyikDigər ölkələr
12:40
Azərbaycan çempionatlarında ilin ilk oyunlarının vaxtları bəlli olubKomanda
12:32
"Azəriqaz": Smart-kart tipli sayğaclara dair yaranmış problemin həlli istiqamətində işlər aparılırİnfrastruktur
12:27
Bakıda məhkuma məxsus gizlədilmiş avtomat aşkarlanıb - BİRGƏ ƏMƏLİYYATHadisə
12:23
Azərbaycan pambıq parça istehsalını 10 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:22
Foto
Güclü küləyə görə Bakıda 9 ağac sınıbHadisə
12:17