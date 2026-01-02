Bakıda məhkuma məxsus gizlədilmiş avtomat aşkarlanıb - BİRGƏ ƏMƏLİYYAT

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 02 yanvar, 2026
    • 12:27
    Bakıda məhkumun həbs edilməmişdən əvvəl gizlətdiyi avtomat aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatı Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq struktur qurumunun əməkdaşları ilə birgə əməliyyat-axtarış tədbiri keçirib.

    Tədbir nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, İlham Hacıyev küçəsində yerləşən qəbristanlıqda torpağa basdırılaraq gizlədilən nömrəsi silinmiş "Kalaşnikov" markalı avtomat, ona məxsus daraq, eləcə də 29 ədəd 7,62 kalibrli avtomat gülləsi aşkar edilərək götürülüb.

    Ədliyyə Nazirliyi məhkum avtomat
    В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста

