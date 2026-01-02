В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста

В Баку в ходе проведенной сотрудниками правоохранительных органов операции обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста.

Как сообщили Report в Министерстве юстиции, мероприятие провели сотрудники оперативного аппарата Пенитенциарной службы совместно с соответствующими структурными подразделениями МВД.

В результате операции в Бинагадинском районе столицы, на улице Ильхама Гаджиева, на территории кладбища был найден закопанный в земле автомат Калашникова со стертым серийным номером. Также изъяты магазин к оружию и 29 патронов калибра 7,62 мм.

Факт расследуется.