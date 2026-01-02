Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста

    Происшествия
    • 02 января, 2026
    • 13:00
    В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста

    В Баку в ходе проведенной сотрудниками правоохранительных органов операции обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста.

    Как сообщили Report в Министерстве юстиции, мероприятие провели сотрудники оперативного аппарата Пенитенциарной службы совместно с соответствующими структурными подразделениями МВД.

    В результате операции в Бинагадинском районе столицы, на улице Ильхама Гаджиева, на территории кладбища был найден закопанный в земле автомат Калашникова со стертым серийным номером. Также изъяты магазин к оружию и 29 патронов калибра 7,62 мм.

    Факт расследуется.

    Автомат Калашникова операция патроны осужденный
    Bakıda məhkuma məxsus gizlədilmiş avtomat aşkarlanıb - BİRGƏ ƏMƏLİYYAT

    Последние новости

    13:47

    МВД: В Азербайджане 1 января задержаны 6 должников

    Происшествия
    13:32

    В Украине в Defence City наладят производство боевых дронов

    Другие страны
    13:28

    СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по Украине

    Другие страны
    13:28
    Видео

    В Гахе выпало 25 см снега

    Экология
    13:11

    Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

    Инфраструктура
    13:08
    Фото

    В западном регионе Азербайджана из-за непогоды затруднено движение на дорогах

    Внутренняя политика
    13:02

    "Азеригаз": Ведется работа по устранению проблем со смарт-счетчиками

    Инфраструктура
    13:00

    В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до ареста

    Происшествия
    12:56

    В Гонконге арестовали более 20 человек за коррупцию при реконструкции жилых домов

    Другие страны
    Лента новостей