İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tramp: İrandakı etirazlarlarda zor tətbiq edilərsə, müdaxilə edəcəyik

    Digər ölkələr
    • 02 yanvar, 2026
    • 12:44
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İranda etirazlar güc tətbiq edilməklə yatırılarsa, Vaşinqton ora müdaxilə edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində yazıb.

    "Əgər İran dinc nümayişçilərə atəş açıb və onlarla amansız davranarsa, ABŞ onlara kömək edəcək. Biz silahlanmışıq və döyüşə hazırıq", - D.Tramp yazıb.

    Qeyd edək ki, İranda ağır iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar beş gündür kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar zamanı ölənlər və yaralananlar var.

    ABŞ İran Etirazlar
    Трамп пригрозил вмешаться в протесты в Иране, если те будут жестоко подавляться
    ‘Locked and loaded': Trump threatens intervention if Iran kills peaceful protesters

