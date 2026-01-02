Tramp: İrandakı etirazlarlarda zor tətbiq edilərsə, müdaxilə edəcəyik
Digər ölkələr
- 02 yanvar, 2026
- 12:44
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, İranda etirazlar güc tətbiq edilməklə yatırılarsa, Vaşinqton ora müdaxilə edə bilər.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində yazıb.
"Əgər İran dinc nümayişçilərə atəş açıb və onlarla amansız davranarsa, ABŞ onlara kömək edəcək. Biz silahlanmışıq və döyüşə hazırıq", - D.Tramp yazıb.
Qeyd edək ki, İranda ağır iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar beş gündür kütləvi etiraz aksiyaları keçirilir. Etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar zamanı ölənlər və yaralananlar var.
