Трамп пригрозил вмешаться в протесты в Иране, если те будут жестоко подавляться

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вмешаться, если проходящие в Иране протесты будут подавляться с помощью силы.

Как передает Report, об этом он написал на своей официальной странице в соцсети Truth Social.

"Если Иран будет стрелять и жестоко расправляться с мирными протестующими, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы вооружены и готовы к бою", - написал Трамп.

Отметим, что в Иране уже пять дней проходят массовые акции протеста из-за тяжелой экономической ситуации. В ходе столкновений между протестующими и силами безопасности есть погибшие и раненые.