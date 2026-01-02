Трамп пригрозил вмешаться в протесты в Иране, если те будут жестоко подавляться
- 02 января, 2026
- 12:30
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов вмешаться, если проходящие в Иране протесты будут подавляться с помощью силы.
Как передает Report, об этом он написал на своей официальной странице в соцсети Truth Social.
"Если Иран будет стрелять и жестоко расправляться с мирными протестующими, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы вооружены и готовы к бою", - написал Трамп.
Отметим, что в Иране уже пять дней проходят массовые акции протеста из-за тяжелой экономической ситуации. В ходе столкновений между протестующими и силами безопасности есть погибшие и раненые.
