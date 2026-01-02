Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İnfrastruktur
    • 02 yanvar, 2026
    • 12:44
    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyii yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) Gəmi Hərəkətinin İdarəedilməsi Mərkəzi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib.

    Bu barədə "Report"a DDLA-dan məlumat verilib.

    Xəbərdarlığa əsasən, yanvarın 2-də Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunan şimal-qərb və şimal küləyinin 18-23 m/s, arabir 25-28 m/s, açıq dənizdə isə 30 m/s-dək güclənəcəyi gözlənilir.

    Dalğanın hündürlüyünün 2-3 metr, sonrakı inkişafda 3-5 metr çatacağı proqnozlaşdırılır.

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi gəmilər xəbərdarlıq

