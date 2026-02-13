İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 14:22
    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıb

    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı oyunlarının təqvimi açıqlanıb.

    "Report" UEFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda ilk görüşünü sentyabrın 27-də səfərdə Lixtenşteynə qarşı keçirəcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    D Liqası

    II qrup

    2026-cı il

    27 sentyabr

    18:00. Litva - Azərbaycan

    1 oktyabr

    21:00. Azərbaycan - Lixtenşteyn

    4 oktyabr

    18:00. Azərbaycan - Litva

    13 noyabr

    23:45. Lixtenşteyn - Azərbaycan

