Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Инфраструктура
- 02 января, 2026
- 13:11
Государственное морское и портовое агентство Азербайджана предупредило суда об ухудшении погодных условий.
Как сообщили Report в агентстве, 2 января в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18–23 м/с, местами - 25–28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.
По прогнозам, высота волн составит 2–3 метра, с последующим повышением до 3–5 метров. Судовладельцам и экипажам рекомендовано учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.
Последние новости
13:47
МВД: В Азербайджане 1 января задержаны 6 должниковПроисшествия
13:32
В Украине в Defence City наладят производство боевых дроновДругие страны
13:28
СМИ: ВС РФ нанесли массированный удар дронами по УкраинеДругие страны
13:28
Видео
В Гахе выпало 25 см снегаЭкология
13:11
Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветраИнфраструктура
13:08
Фото
В западном регионе Азербайджана из-за непогоды затруднено движение на дорогахВнутренняя политика
13:02
"Азеригаз": Ведется работа по устранению проблем со смарт-счетчикамиИнфраструктура
13:00
В Баку обнаружен автомат, спрятанный осужденным до арестаПроисшествия
12:56