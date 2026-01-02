Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Государственное морское и портовое агентство Азербайджана предупредило суда об ухудшении погодных условий.

Как сообщили Report в агентстве, 2 января в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18–23 м/с, местами - 25–28 м/с, а в открытом море - до 30 м/с.

По прогнозам, высота волн составит 2–3 метра, с последующим повышением до 3–5 метров. Судовладельцам и экипажам рекомендовано учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности.