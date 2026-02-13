Azərbaycan Qazaxıstana ispanaq ixrac etməyə başlayıb
Biznes
- 13 fevral, 2026
- 14:39
Ötən ilin ilk 11 ayında Azərbaycan 275,4 min ABŞ dolları dəyərində 489,8 ton ispanaq ixrac edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 17 %, kəmiyyət olaraq – 30 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 275 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 17 % çoxdur) 489,4 ton (+29,7 %) və Qazaxıstana 0,4 min ABŞ dolları dəyərində 0,35 ton ispanaq satıb.
Ötən il son 14 ildə (qeyd: xarici ticarət üzrə açıq istifadədə olan rəsmi statistika 2011-ci ilə kimidir) ilk dəfə olaraq Qazaxıstana tədarük həyata keçirilib.
