    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 10 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 02 yanvar, 2026
    • 12:23
    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 30 milyon 277 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,5 % çoxdur.

    Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 663 min kvadratmetr hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 30 milyon 706 min kvadratmetr pambıq parça istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 7,2 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi pambıq parça

