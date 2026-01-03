İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ərdoğan: 2025-ci ildə ixracatımız 273,4 milyard dollara çatıb

    Region
    • 03 yanvar, 2026
    • 21:23
    Ərdoğan: 2025-ci ildə ixracatımız 273,4 milyard dollara çatıb

    2025-ci il ixracatımız əvvəlki ilə nisbətən 4,5% artaraq 273,4 milyard dollara çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumatı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "X" hesabında bölüşüb.

    "Beləliklə, ölkə tariximizin ən yüksək illik ixracatını reallaşdırdıq" , – sözlərindən sonra Ərdoğan qeyd edib ki, dekabrda ixracdan əldə olunan gəlir 26,4 milyard dollardır və bu, Türkiyənin ən yüksək aylıq göstəricisidir.

    Onun sözlərinə görə, ixracatda ilk yer 57,8 milyard dollarla İstanbula aiddir. Digər yerləri Kocaeli, İzmir, Bursa və Tekirdağ tutur.

