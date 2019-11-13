Глава государства: Антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам

"Главы исполнительной власти должны быть профессионалами, обладать знаниями, пользоваться авторитетом в районах и городах, где работают. Это зависит исключительно от их работы. Доверие Президента уже является для народа месседжем о том, что Президент доверяет этим лицам. Однако, такое доверие не является абсолютным, сегодня оно есть, а завтра может не быть. Это зависит от вашей работы. Вам необходимо построить свою работу так, чтобы граждане поддерживали вас, были вашей опорой. Если вы совершите что-то нехорошее, то, конечно, мы тут же узнаем об этом, и вы понесете наказание. Вам следует работать так, чтобы народ был доволен. Ваш долг, в первую очередь, - служить народу и профессионально справляться со своими обязанностями".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"Вы должны проводить серьезную борьбу с негативными фактами в возглавляемых вами городах и районах. Коррупция, взяточничество должны быть исключены из повестки дня Азербайджана. Правда, нет страны, где бы не было этой проблемы. Но, главное, какое отношение проявляют к данному вопросу руководство и власть, в том числе, местные исполнительные органы. Если они закрывают глаза или же сами участвуют в этих грязных делах, то, конечно, понесут и должны понести заслуженное наказание. Хочу еще раз обратиться к гражданам: если увидите, что руководящие лица идут по неверному пути, непременно сообщите, обязательно проинформируйте, и мы, конечно, проверив все сигналы, примем правильное решение. Правда, порой на какой-то личной почве против государственных чиновников выдвигаются необоснованные обвинения. В особенности, в первых рядах в этом деле находятся антинациональные и совершенно жалкие, трусливые люди, именующие себя оппозицией, ведь они ничего не умеют. Они могут только проводить клеветнические кампании и пытаются помешать нашей работе. Но история и реальность свидетельствуют о том, что эта антинациональная трусливая группа людей, пытающаяся препятствовать нашей работе, никогда не сможет помешать нам. Сегодня они, используя лишь социальные сети, некоторые интернет-ресурсы, проводят клеветническую кампанию против государственных чиновников. Поэтому все сигналы, поступающие с мест, будут объективно рассмотрены, и ваша деятельность получит объективную оценку. Поэтому вам необходимо работать так, чтобы граждане были довольны, чтобы дела в возглавляемых вами городах и районах обстояли хорошо. Вы должны стараться, чтобы районы инвестировались, прилагать усилия для убеждения инвесторов. То есть, не следует ждать, что государство придет и что-то сделает, мы и без того делаем это. В настоящее время продолжается исполнение 4-й программы регионального развития. Уверен, что в предстоящие 4 года найдут решение неразрешенные до сих пор вопросы. Однако, вам необходимо уделять внимание существующим в каждом районе проблемам, реагировать на них и стараться решить эти вопросы", - сказал Ильхам Алиев.