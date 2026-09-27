Глава ANAMA посетил памятник Победы
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 17:56
В связи с Днём памяти председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов вместе с членами правления и руководителями структурных подразделений агентства посетил памятник Победы.
Об этом сообщили Report в ANAMA.
Отмечается, что представители агентства возложили цветы к памятному камню и с глубоким уважением почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны.
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