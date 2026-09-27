Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Глава ANAMA посетил памятник Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 17:56
    Глава ANAMA посетил памятник Победы

    В связи с Днём памяти председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов вместе с членами правления и руководителями структурных подразделений агентства посетил памятник Победы.

    Об этом сообщили Report в ANAMA.

    Отмечается, что представители агентства возложили цветы к памятному камню и с глубоким уважением почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны.

    Глава ANAMA посетил памятник Победы
    Глава ANAMA посетил памятник Победы
    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) 27 Сентября – День памяти
    Фото
    ANAMA sədri və agentlik əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Фото
    ANAMA chief visits Victory Monument
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