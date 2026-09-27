Глава ANAMA посетил памятник Победы

В связи с Днём памяти председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов вместе с членами правления и руководителями структурных подразделений агентства посетил памятник Победы.

Об этом сообщили Report в ANAMA.

Отмечается, что представители агентства возложили цветы к памятному камню и с глубоким уважением почтили память шехидов, героически сражавшихся в Отечественной войне и отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны.