İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    ANAMA sədri və agentlik əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 17:55
    ANAMA sədri və agentlik əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər

    Anım Günü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov İdarə Heyətinin üzvləri və Agentliyin struktur bölmələrinin rəhbərləri ilə birlikdə Zəfər abidəsini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a ANAMA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, agentliyin nümayəndələri xatirə daşının önünə gül dəstələri düzərək Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşən və ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

    ANAMA sədri və agentlik əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    ANAMA sədri və agentlik əməkdaşları Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    27 Sentyabr - Anım Günü Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Vüqar Süleymanov
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    Глава ANAMA посетил памятник Победы
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    ANAMA chief visits Victory Monument
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