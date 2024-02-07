Генсек СНГ: Всем кандидатам предоставлены одинаковые возможности для участия на выборах в Азербайджане

Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ) с полным основанием констатирует, что всем кандидатам на внеочередных президентских выборах в Азербайджане были предоставлены равные возможности.

Всем кандидатам на внеочередных президентских выборах в Азербайджане предоставлены равные возможности.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава миссии наблюдателей Содружества Независимых Государств (СНГ), Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев после посещения ряда избирательных участков в Баку.

По его словам, в Азербайджане было хорошее информационное освещение избирательных кампаний всех кандидатов в средствах массовой информации.

"Кандидатам в президенты были предоставлены возможности излагать свои программы на телевидении и в печатной прессе, и наши долгосрочные наблюдатели внимательно следили за этим процессом. То есть всем кандидатам были предоставлены равные возможности. Это тоже очень хороший позитивный фактор", - подытожил Лебедев.