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Генпрокуратура проводит расследование инцидента с гибелью российских миротворцев

Генпрокуратура проводит расследование инцидента с гибелью российских миротворцев Генеральная прокуратура проводит расследование инцидента, в котором погибли российские миротворцы.
Внутренняя политика
21 сентября 2023 г. 20:05
Генпрокуратура проводит расследование инцидента с гибелью российских миротворцев

Двадцатого сентября группой военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанъятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли 5 военнослужащих РМК.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, в тот же день на территории указанного населенного пункта неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "КамАЗ", принадлежащий РМК. В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, еще один получил ранения.

По обоим фактам генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В четверг состоялся телефонный разговор между генеральными прокурорами двух стран. Генеральный прокурор Азербайджана выразил глубокие соболезнования российской стороне в связи с гибелью миротворцев. Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия. В настоящее время прокуратурой ведутся следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.

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Версия на английском языке Azerbaijani Prosecutor General's Office investigating death of Russian peacekeepers
Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlılarının həlak olduğu insidentlə bağlı Baş Prokurorluq istintaq aparır

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