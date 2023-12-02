Французский журналист: Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские настроения

Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские и антитурецкие настроения. Это связано с внутриполитической ситуацией и деятельностью армянского лобби.

Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские и антитурецкие настроения. Это связано с внутриполитической ситуацией и деятельностью армянского лобби.

Как сообщает Report, об этом французский журналист, автор книги "Шуша - жемчужина Кавказа" Жан-Мишель Брюн сказал в ходе онлайн выступления на международной конференции "Туран" Исследовательского центра международных отношений и дипломатии.

По его словам, нынешнее французское правительство демонстрирует исламофобские тенденции: "Я против политики нынешнего французского правительства, направленной не только против Азербайджана, но и против всего исламского мира. Эту политику следует изменить и она будет изменена, поскольку неприемлема. Мы отправим нынешнее правительство в отставку на ближайших выборах".

"Азербайджан стремится наладить хорошие отношения со всеми странами мира, в том числе с Францией и с Арменией, признавшей Карабах территорией Азербайджана. Я надеюсь, что в будущем азербайджано-французские отношения улучшатся", - заявил Брюн.