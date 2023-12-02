О нас

Французский журналист: Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские настроения

Французский журналист: Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские настроения Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские и антитурецкие настроения. Это связано с внутриполитической ситуацией и деятельностью армянского лобби.
Внутренняя политика
2 декабря 2023 г. 12:58
Французский журналист: Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские настроения

Во Франции сегодня наблюдаются антиазербайджанские и антитурецкие настроения. Это связано с внутриполитической ситуацией и деятельностью армянского лобби.

Как сообщает Report, об этом французский журналист, автор книги "Шуша - жемчужина Кавказа" Жан-Мишель Брюн сказал в ходе онлайн выступления на международной конференции "Туран" Исследовательского центра международных отношений и дипломатии.

По его словам, нынешнее французское правительство демонстрирует исламофобские тенденции: "Я против политики нынешнего французского правительства, направленной не только против Азербайджана, но и против всего исламского мира. Эту политику следует изменить и она будет изменена, поскольку неприемлема. Мы отправим нынешнее правительство в отставку на ближайших выборах".

"Азербайджан стремится наладить хорошие отношения со всеми странами мира, в том числе с Францией и с Арменией, признавшей Карабах территорией Азербайджана. Я надеюсь, что в будущем азербайджано-французские отношения улучшатся", - заявил Брюн.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransalı jurnalist: "Bu gün Fransada anti-Azərbaycan və anti-türk ab-havası hökm sürür"

Другие новости из категории

Премьер поручил подготовить план мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира
Премьер поручил подготовить план мероприятий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей исламского мира
1 декабря 2023 г. 17:55
Община: Вмешательство ЕС во внутренние дела Азербайджана неприемлемо
Община: Вмешательство ЕС во внутренние дела Азербайджана неприемлемо
1 декабря 2023 г. 16:49
ANAMA: В ноябре на освобожденных территориях обнаружено 475 мин, 4 106 неразорвавшихся боеприпасов
ANAMA: В ноябре на освобожденных территориях обнаружено 475 мин, 4 106 неразорвавшихся боеприпасов
1 декабря 2023 г. 15:03
МВД: С начала года граждане добровольно сдали 534 единицы оружия
МВД: С начала года граждане добровольно сдали 534 единицы оружия
1 декабря 2023 г. 13:10
Подготовлен видеоролик, посвященный третьей годовщине освобождения Лачына от оккупации
Подготовлен видеоролик, посвященный третьей годовщине освобождения Лачына от оккупации
1 декабря 2023 г. 11:10
На COP28 начал работу павильон Азербайджана
ФотоНа COP28 начал работу павильон Азербайджана
1 декабря 2023 г. 09:59
Минуло три года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
Минуло три года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
1 декабря 2023 г. 00:01
Суд над армянским диверсантом перенесен на начало декабря
Суд над армянским диверсантом перенесен на начало декабря
30 ноября 2023 г. 16:46
Фарид Алиев: На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты
Фарид Алиев: На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты
30 ноября 2023 г. 12:43
Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета АИХ
Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета АИХ
30 ноября 2023 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi