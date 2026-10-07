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    Фариз Рзаев: Минная проблема на освобожденных территориях затрудняет поиски пропавших без вести

    Внутренняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 10:36
    Фариз Рзаев: Минная проблема на освобожденных территориях затрудняет поиски пропавших без вести

    Минная проблема на освобожденных территориях Азербайджана затрудняет поиски пропавших без вести.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

    По его словам, за время двух Карабахских войн пропали без вести более 4000 граждан Азербайджана:

    "После восстановления территориальной целостности Азербайджана было обнаружено множество могил с останками неопределенных людей. Минная проблема представляет собой серьезное препятствие для поиска пропавших без вести".

    Минная проблема Пропавшие без вести Освобожденные территории Азербайджана
    Fariz Rzayev: Azad olunmuş ərazilərdə mina problemi itkin düşmüş şəxslərin axtarışına maneə törədir
    Fariz Rzayev: Landmine problem hampers search for missing persons in liberated territories
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