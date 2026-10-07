Фариз Рзаев: Минная проблема на освобожденных территориях затрудняет поиски пропавших без вести
Внутренняя политика
- 07 октября, 2026
- 10:36
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Минная проблема на освобожденных территориях Азербайджана затрудняет поиски пропавших без вести.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.
По его словам, за время двух Карабахских войн пропали без вести более 4000 граждан Азербайджана:
"После восстановления территориальной целостности Азербайджана было обнаружено множество могил с останками неопределенных людей. Минная проблема представляет собой серьезное препятствие для поиска пропавших без вести".
Fariz Rzayev: Azad olunmuş ərazilərdə mina problemi itkin düşmüş şəxslərin axtarışına maneə törədir
Fariz Rzayev: Landmine problem hampers search for missing persons in liberated territories
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