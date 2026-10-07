Fariz Rzayev: Azad olunmuş ərazilərdə mina problemi itkin düşmüş şəxslərin axtarışına maneə törədir
Daxili siyasət
- 07 oktyabr, 2026
- 10:08
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Azad olunmuş ərazilərdə mina problemi itkin düşmüş şəxslərin axtarışına maneə törədir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev "İtkin düşmüş şəxslər üzrə Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"da deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycaın 4000-dən çox vətəndaşı iki müharibə müddətində itkin düşüb:
"Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edildikdən sonra çoxsaylı məzarlıqlar aşkar edilib. Onların bəziləri layiqli şəkildə dəfn edilsə də, çoxlarının taleyi müəmmalı qalır. İtkin düşmüş şəxslərin axtarış işlərinə mina problemi böyük maneə törədir".
Фариз Рзаев: Минная проблема на освобожденных территориях затрудняет поиски пропавших без вести
Fariz Rzayev: Landmine problem hampers search for missing persons in liberated territories
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