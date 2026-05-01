Фариз Гусейнли: Ущерб памятникам на освобожденных территориях превышает 700 млн манатов
- 01 мая, 2026
- 12:43
Ущерб, нанесенный памятникам на освобожденных от оккупации территориях, превышает 700 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы и главный консультант сектора международных связей и связей с общественностью Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Фариз Гусейнли на панельной сессии в рамках III Форума на тему "Общественные процессы в медиапространстве".
По его словам, на освобожденных от оккупации территориях завершен мониторинг 575 памятников:
"68 памятников полностью стерты с лица земли, 114 - подверглись серьезным разрушениям. Ущерб, нанесенный 434 историческим памятникам, превышает 700 млн манатов".
Он отметил, что из-за минной угрозы на этих территориях до сих пор не удалось провести мониторинг более 130 памятников.
Гусейнли также сообщил, что для включения в реестр более 1400 памятников по всей стране, не прошедших государственную регистрацию, создан Экспертный совет, а по 761 памятнику уже подготовлены соответствующие заключения.