Azad olunmuş ərazilərdə abidələrə dəyən ziyanın məbləği 700 milyon manatdan çoxdur
- 01 may, 2026
- 12:08
İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə abidələrə dəyən ziyanın məbləği 700 milyon manatdan artıqdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun baş məsləhətçisi Fariz Hüseynli Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "İctimai proseslər media müstəvisində" mövzusunda III Forum çərçivəsində "Şəhərsalma və Memarlıq İli"ndə media gündəmi"nə həsr olunan panel sessiyada deyib.
Onun sözlərinə görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 575 abidənin monitorinqi yekunlaşıb:
"68 abidə tamamilə yer üzündən silinib, 114 abidə ciddi dağıntıya məruz qalıb. 434 tarixi abidəyə dəyən ziyanın məbləği 700 milyon manatdan artıqdır".
O qeyd edib ki, həmin ərazilərdəki mina təhlükəsi ilə əlaqədar 130-dan artıq abidənin monitorinqi hələ aparılmayıb
F.Hüseynli həmçinin məlumat verib ki, dövlət qeydiyyatına düşməyən ölkə üzrə 1400-dən artıq abidənin reyestrə daxil edilməsi üçün Ekspert Şurası yaradılıb, 761 abidə barəsində isə müvafiq rəylər toplanılıb.
Nazirlik rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda son illər 700-dən artıq abidə pasportlaşdırılıb, 1000-dən çox abidənin mühafizə zonaları təsbit olunub.