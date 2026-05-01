İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azad olunmuş ərazilərdə abidələrə dəyən ziyanın məbləği 700 milyon manatdan çoxdur

    İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə abidələrə dəyən ziyanın məbləği 700 milyon manatdan artıqdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin Beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun baş məsləhətçisi Fariz Hüseynli Medianın İnkişafı Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "İctimai proseslər media müstəvisində" mövzusunda III Forum çərçivəsində "Şəhərsalma və Memarlıq İli"ndə media gündəmi"nə həsr olunan panel sessiyada deyib.

    Onun sözlərinə görə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 575 abidənin monitorinqi yekunlaşıb:

    "68 abidə tamamilə yer üzündən silinib, 114 abidə ciddi dağıntıya məruz qalıb. 434 tarixi abidəyə dəyən ziyanın məbləği 700 milyon manatdan artıqdır".

    O qeyd edib ki, həmin ərazilərdəki mina təhlükəsi ilə əlaqədar 130-dan artıq abidənin monitorinqi hələ aparılmayıb

    F.Hüseynli həmçinin məlumat verib ki, dövlət qeydiyyatına düşməyən ölkə üzrə 1400-dən artıq abidənin reyestrə daxil edilməsi üçün Ekspert Şurası yaradılıb, 761 abidə barəsində isə müvafiq rəylər toplanılıb.

    Nazirlik rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanda son illər 700-dən artıq abidə pasportlaşdırılıb, 1000-dən çox abidənin mühafizə zonaları təsbit olunub.

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA) Tarixi abidələr Monitorinq
    Фариз Гусейнли: Ущерб памятникам на освобожденных территориях превышает 700 млн манатов
    Cost of damage to monuments in liberated territories exceeds 700M manats

    Son xəbərlər

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti