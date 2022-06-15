Фарид Шафиев: Мирный процесс с Арменией движется к мертвой точке

"На данный момент мы видим, что из-за внутренних процессов в Армении и интересов ряда акторов мирный процесс движется к мертвой точке".

"На данный момент мы видим, что из-за внутренних процессов в Армении и интересов ряда акторов мирный процесс движется к мертвой точке".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна телеканалу “Аль-Джазира".

Он напомнил, что в интервью Н.Пашинян затронул проблемы, существующие в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Председатель Центра отметил, что несмотря на прозвучавшие ранее заявления, правительство Армении фактически не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана: "В интервью упоминается "статус НК", хотя обе стороны смогли договориться о технических аспектах делимитации границ и основой соглашения о делимитации является взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета. Без соблюдения этого принципа не удастся успешно провести делимитацию.

Касаясь транспортных коридоров, Пашинян ставит разницу между Лачынским и Зангезурским коридорами. Хотя в заявлении от 10 ноября 2020 года в отношении Зангезура не используется термин “коридор”, в статье 9 в отношении Лачына используется термин "беспрепятственный поток людей и грузов". Азербайджан должен обеспечивать безопасность перевозок людей, транспортных средств и грузов по Лачынскому коридору в обоих направлениях, как указано в статье 6 заявления от 10 ноября".

По словам Шафиева, Пашинян в интервью говорит об обсуждении вопроса относительно открытия региональных коммуникаций на основе уважения суверенитета и неприкосновенности границ: "Эти принципы должны соблюдаться и на переговорах. Если Армения продолжит настаивать на статусе так называемого "Нагорного Карабаха", это подорвет мирный процесс.

Карабах - это территория Азербайджана, это признано на международном уровне и подтверждено Совбезом ООН и другими международными институтами. Что касается прав проживающих в Азербайджане армян, то данный вопрос должен решаться в рамках Конституции Азербайджана".