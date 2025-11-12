Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Фархад Абдуллаев: Внедрение ИИ в судебную систему — требование времени

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 09:42
    Фархад Абдуллаев: Внедрение ИИ в судебную систему — требование времени

    Современные вызовы требуют активного применения инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в судебно-правовой системе.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев в своей статье "30 лет Конституции Азербайджана".

    По словам Абдуллаева, судебно-правовая система, как и другие сферы, сталкивается с новыми вызовами и требованиями современности.

    Он отметил, что развитие правосудия сегодня зависит не только от законодательных реформ, но и от технологического прогресса.

    "Повышение профессионализма в осуществлении правосудия и внедрение инновационных технологий - это требование современного времени", - подчеркнул председатель КС.

    Абдуллаев добавил, что происходящие в мире социально-экономические трансформации, ускоряющаяся цифровизация и распространение искусственного интеллекта (ИИ) требуют от судебных систем адаптации к новым реалиям и выработки современных подходов.

    Конституционный суд Фархад Абдуллаев искусственный интеллект
    Fərhad Abdullayev: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi müasir dövrün tələbidir
    Farhad Abdullayev: Introduction of AI into judicial system - requirement of the time

    Последние новости

    10:14

    Кабмин обновил решение о единой бюджетной классификации

    Финансы
    10:13

    В трех районах Баку не будет газа

    Энергетика
    10:10

    Пешеходам и водителям напомнили о мерах предосторожности из-за тумана

    Внутренняя политика
    10:07
    Фото

    Утверждено членство Азербайджана в Исполнительном совете UNWTO

    Туризм
    10:05

    МИД Азербайджана поздравил Польшу с Днем независимости

    Внешняя политика
    10:00

    АБР: Экспортеры в Азии сильно пострадали от тарифной политики США

    Бизнес
    09:58

    АБР: Объем бизнес-кредитов в Азербайджане к концу 2026 года превысит 16 млрд манатов

    Бизнес
    09:57

    Цены на нефть снизились в ожидании отчетов ОПЕК и МЭА

    Энергетика
    09:54

    Фархад Абдуллаев: Конституция отражает волю и единство азербайджанского народа

    Внутренняя политика
    Лента новостей