Фархад Абдуллаев: Внедрение ИИ в судебную систему — требование времени

Современные вызовы требуют активного применения инновационных технологий, в том числе искусственного интеллекта, в судебно-правовой системе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев в своей статье "30 лет Конституции Азербайджана".

По словам Абдуллаева, судебно-правовая система, как и другие сферы, сталкивается с новыми вызовами и требованиями современности.

Он отметил, что развитие правосудия сегодня зависит не только от законодательных реформ, но и от технологического прогресса.

"Повышение профессионализма в осуществлении правосудия и внедрение инновационных технологий - это требование современного времени", - подчеркнул председатель КС.

Абдуллаев добавил, что происходящие в мире социально-экономические трансформации, ускоряющаяся цифровизация и распространение искусственного интеллекта (ИИ) требуют от судебных систем адаптации к новым реалиям и выработки современных подходов.