    Fərhad Abdullayev: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi müasir dövrün tələbidir

    Daxili siyasət
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:20
    Fərhad Abdullayev: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi müasir dövrün tələbidir
    Fərhad Abdullayev

    Bu gün bir çox digər sahələrdə olduğu kimi, məhkəmə-hüquq sistemi qarşısında yeni çağırışlar və tələblər dayanır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev "Azərbaycan Konstitusiyasının qəbul edilməsindən 30 il keçir" adlı məqaləsində qeyd edib.

    O bildirib ki, müasir dövrdə məhkəmə-hüquq sisteminin, o cümlədən ədalət mühakiməsinin inkişafı hüquqi islahatlarla yanaşı, həm də texnoloji inkişafdan çox asılıdır:

    "Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində peşəkarlığın artırılması, eyni zamanda innovativ texnologiyaların tətbiqi müasir dövrün tələbidir. Müasir dövrün çağırışları, qlobal miqyasda baş verən sosial-iqtisadi transformasiya, sürətlə inkişaf edən rəqəmsallaşma, yeni texnologiyaların, xüsusilə də süni intellektin tətbiqi məhkəmə sistemlərindən daim adaptasiya olunmağı, yeni yanaşmaları tətbiq etməyi tələb edir".

    Фархад Абдуллаев: Внедрение ИИ в судебную систему — требование времени
    Farhad Abdullayev: Introduction of AI into judicial system - requirement of the time

