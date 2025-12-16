2025-ci il üçün "Ferents Puşkaş" mükafatına layiq görülən qol açıqlanıb
Futbol
- 16 dekabr, 2025
- 19:03
Argentinanın "İndependiente" klubunun futbolçusu Santyaqo Montielin qolu 2025-ci il üçün "Ferents Puşkaş" mükafatına layiq görülüb.
"Report" xəbər verir ki, FIFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
O, Argentina çempionatının XVI turunda "İndependiente Rivadavia" ilə matçda vurduğu qola görə təltif edilib.
Qeyd edək ki, namizədlər arasında daha 10 futbolçunun adı yer alıb. Santyaqo Montiel cari mövsüm komandasının heyətində 36 oyunda yeddi qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.
Santiago Montiel, ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año 🔥— C. A. Independiente (@Independiente) December 16, 2025
¡Felicitaciones, Monti!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/7hQ0HlKivm
Son xəbərlər
19:31
Mədəniyyət Nazirliyi "MilliNet 2025" müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıbMədəniyyət siyasəti
19:12
Türkiyə Ordusu il ərzində terrorçulara aid 308 mağara və sığınacağı məhv edibRegion
19:08
Foto
Ruben Vardanyanın məhkəmə istintaqı yekunlaşıbDigər
19:08
Şmıqal: 2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilərDigər ölkələr
19:06
Foto
Azərbaycan İsraillə prioritet istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibBiznes
19:03
Video
2025-ci il üçün "Ferents Puşkaş" mükafatına layiq görülən qol açıqlanıbFutbol
18:57
Ukrayna 15 Rusiya vətəndaşını təhvil veribDigər ölkələr
18:56
Foto
Naxçıvanda FHN-in yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilibDaxili siyasət
18:49