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Еще 10 ветеранов Отечественной войны отправлены в Турцию на лечение

Еще 10 ветеранов Отечественной войны отправлены в Турцию на лечение 10 тяжело раненых во время Отечественной войны азербайджанских ветеранов отправлены Фондом YAŞAT в Турцию.
Внутренняя политика
5 июля 2021 г. 16:45
Еще 10 ветеранов Отечественной войны отправлены в Турцию на лечение

10 тяжело раненых во время Отечественной войны азербайджанских ветеранов отправлены Фондом YAŞAT в Турцию.

Об этом Report сообщили в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

Сообщается, что на лечение в Турцию отправлены Мустафаев Эльшан Дилавар оглу, Бабаев Эльнур Алигусейн оглу, Амиралиев Ниджат Керемали оглу, Джавадзаде Фуад Санани оглу, Амрахов Руслан Рашид оглу, Гахраманлы Ягуб Абдулла оглу, Садыгов Джалал Эльфаг оглу, Шукюров Турал Вугар оглу, Мехтиев Намик Мураддин оглу, Исубов Рафаил Байрам оглу.

Учитывая мнение местных врачей, а также приглашенных фондом YAŞAT в страну турецких врачей, процесс обследования, лечения и реабилитации наших ветеранов будет продолжен в Турции.

Фонд YAŞAT будет держать процесс лечения ветеранов под контролем до полного его завершения. Фонд на основании врачебного заключения обеспечивает регулярную отправку наших тяжелораненых ветеранов за границу для прохождения лечения.

На сегодняшний день фонд отправил в Турцию на лечение 112 раненых. 48 из них уже успешно завершили процедуру лечения и вернулись на родину. Фонд также обеспечивает лекарственными препаратами, необходимыми для лечения ветеранов в последующие месяцы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha 10 qazimiz müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib - SİYAHI

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