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    Эмин Шекинский представлен коллективу

    Нового начальника коллективу представил министр Рамиль Усубов

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Новый начальник Главного управления полиции на транспорте министерства внутренних дел (МВД), генерал-майор полиции Эмин Шекинский представлен коллективу.

    Как сообщает Report, Э.Шекинского коллективу представил министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов.

    Отметим, что до этого Э.Шекинский работал в должности начальника Главного управления уголовного розыска МВД. 

    Напомним, что ранее должность начальника Главного управления полиции на транспорте МВД занимал генерал-полковник полиции Джейхун Гасанов. На прошлой неделе Д.Гасанова назначили заместителем министра юстиции, начальником Пенитенциарной службы.

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