Эмин Гусейнов: В Физули уже проживает более 3 тыc. человек

В Физули уже проживает более 3 тыс. человек.

Об этом корреспонденту Report из Физули заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

Он назвал пятую годовщину освобождения Физули от оккупации в 44-дневной Отечественной войне важной исторической победой.

"Соответствующим указом президента 17 октября объявлено Днем города Физули. Эта знаменательная дата в этом году, как и каждый год, отмечается с большой торжественностью. В настоящее время в Физули уже проживает более 3 тыс. человек, и жизнь в городе возвращается в нормальное русло", - сказал Гусейнов.