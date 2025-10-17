Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 14:13
    Эмин Гусейнов: В Физули уже проживает более 3 тыc. человек

    В Физули уже проживает более 3 тыс. человек.

    Об этом корреспонденту Report из Физули заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.

    Он назвал пятую годовщину освобождения Физули от оккупации в 44-дневной Отечественной войне важной исторической победой.

    "Соответствующим указом президента 17 октября объявлено Днем города Физули. Эта знаменательная дата в этом году, как и каждый год, отмечается с большой торжественностью. В настоящее время в Физули уже проживает более 3 тыс. человек, и жизнь в городе возвращается в нормальное русло", - сказал Гусейнов.

    Физулинский район Эмин Гусейнов
    Emin Hüseynov: Füzulidə artıq 3 mindən çox əhali yaşayır
    Emin Huseynov: Over 3,000 residents now live in Fuzuli

