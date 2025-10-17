Эмин Гусейнов: В Физули уже проживает более 3 тыc. человек
Внутренняя политика
- 17 октября, 2025
- 14:13
В Физули уже проживает более 3 тыс. человек.
Об этом корреспонденту Report из Физули заявил специальный представитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
Он назвал пятую годовщину освобождения Физули от оккупации в 44-дневной Отечественной войне важной исторической победой.
"Соответствующим указом президента 17 октября объявлено Днем города Физули. Эта знаменательная дата в этом году, как и каждый год, отмечается с большой торжественностью. В настоящее время в Физули уже проживает более 3 тыс. человек, и жизнь в городе возвращается в нормальное русло", - сказал Гусейнов.
