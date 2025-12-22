Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: На освобожденных территориях подготовлена проектная документация по 12 городам

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 16:43
    Президент: На освобожденных территориях подготовлена проектная документация по 12 городам

    На освобожденных от оккупации территориях подготовлена проектная документация по более чем 100 населенным пунктам, в том числе 12 городам, и начались строительные работы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Ильхама Алиева об объявлении 2026 года в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры".

    Отмечается, что широкомасштабные строительно-восстановительные работы, проводимые после Победы в 44-дневной Отечественной войне на наших территориях, находившихся под армянской оккупацией и разрушенных за тридцать лет, благодаря применению инновационных подходов способствуют возрождению жизни, отчетливо демонстрируют детальное видение Азербайджанского государства в области архитектуры и градостроительства:

    "На этих территориях, объявленных в соответствии с I Государственной программой "Великое возвращение" зоной "зеленой энергии", в 2020-2025 годах – за короткий срок, редко встречающийся в мировой архитектурно-строительной практике, – была подготовлена проектная документация по более чем 100 населенным пунктам, в том числе 12 городам, и начались строительные работы. Возрождение города Шуша – культурной столицы Азербайджана и источника гордости нашего народа – путем восстановления его прежней архитектурной среды и подлинного исторического облика является проявлением национальной воли".

