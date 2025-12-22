Али Асадов: Баку готов оказать Анкаре всестороннюю поддержку по COP31

Азербайджан готов оказать всестороннюю поддержку Турции в подготовке к климатической конференции COP31, которую страна примет в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 12-м заседании Азербайджано-турецкой Совместной межправительственной комиссии.

По его словам, Баку придает большое значение сотрудничеству с Анкарой в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Премьер-министр выразил благодарность турецкой стороне за участие на высоком уровне в саммите COP29, прошедшем в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Али Асадов также поздравил братскую Турцию с избранием страны хозяйкой COP31. Он отметил, что выбор города Анталья является высокой оценкой усилий Турции в сфере противодействия климатическим изменениям.

"Азербайджан готов оказать братской Турции всестороннюю поддержку в процессе подготовки к COP31", - подчеркнул глава правительства.