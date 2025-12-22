Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Али Асадов: Баку готов оказать Анкаре всестороннюю поддержку по COP31

    Экология
    • 22 декабря, 2025
    • 16:39
    Али Асадов: Баку готов оказать Анкаре всестороннюю поддержку по COP31

    Азербайджан готов оказать всестороннюю поддержку Турции в подготовке к климатической конференции COP31, которую страна примет в 2026 году.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на 12-м заседании Азербайджано-турецкой Совместной межправительственной комиссии.

    По его словам, Баку придает большое значение сотрудничеству с Анкарой в сфере охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата. Премьер-министр выразил благодарность турецкой стороне за участие на высоком уровне в саммите COP29, прошедшем в Азербайджане в ноябре 2024 года.

    Али Асадов также поздравил братскую Турцию с избранием страны хозяйкой COP31. Он отметил, что выбор города Анталья является высокой оценкой усилий Турции в сфере противодействия климатическим изменениям.

    "Азербайджан готов оказать братской Турции всестороннюю поддержку в процессе подготовки к COP31", - подчеркнул глава правительства.

    Али Асадов премьер-министр Турция Азербайджан COP31 COP30 изменение климата
    Əli Əsədov: Azərbaycan COP31-ə hazırlıq prosesində Türkiyəyə hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır
    Ali Asadov: Baku ready to provide comprehensive support to Ankara on COP31

    Последние новости

    17:41

    Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна

    Происшествия
    17:35

    Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"

    Другие страны
    17:34
    Фото

    Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссии

    Внешняя политика
    17:28

    Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

    Другие страны
    17:27

    Проведение WUF13 в Баку подтверждает роль страны в глобальной повестке урбанизации - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    17:24

    Али Асадов: Транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией продолжают расти

    Инфраструктура
    17:19

    Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабря

    Другие страны
    17:16

    Джевдет Йылмаз назвал главные цели экономсотрудничества Анкары и Баку

    Бизнес
    17:11

    Али Асадов: SOCAR приобретет в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    Лента новостей