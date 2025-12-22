İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Əli Əsədov: Azərbaycan COP31-ə hazırlıq prosesində Türkiyəyə hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır

    Ekologiya
    • 22 dekabr, 2025
    • 15:55
    Əli Əsədov: Azərbaycan COP31-ə hazırlıq prosesində Türkiyəyə hərtərəfli dəstək göstərməyə hazırdır

    Baş nazir Əli Əsədov Azərbaycanın COP31-ə hazırlıq prosesində Türkiyəyə hərtəfərli dəstək göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 12-ci iclasında çıxış edən Baş nazir ətraf mühitin qorunması və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə sahəsində də əməkdaşlığa böyük önəm verildiyini deyib.

    "2024-cü ilin noyabr ayında Azərbaycanda keçirilmiş COP29 sammitində yüksək səviyyədə iştirakına görə Türkiyə tərəfinə bir daha təşəkkürümüzü ifadə edirik. Fürsətdən istifadə edərək COP31-in ev sahibi seçilməsi münasibətilə qardaş Türkiyəni ürəkdən təbrik edirik. Antalya şəhərinin seçilməsi Türkiyənin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə səylərinə verilən yüksək qiymətdir. Azərbaycan hazırlıq prosesində qardaş Türkiyəyə hərtərəfli dəstəyini göstərməyə hazırdır", - o deyib.

