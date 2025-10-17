Emin Hüseynov: Füzulidə artıq 3 mindən çox əhali yaşayır
Daxili siyasət
- 17 oktyabr, 2025
- 13:52
Füzuli şəhərində artıq 3 mindən çox əhali yaşayır.
Bunu "Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib.
O, 44 günlük Vətən müharibəsində Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunmasının beşinci ildönümünü mühüm tarixi zəfər kimi qiymətləndirib:
"Prezidentin müvafiq Fərmanı ilə oktyabrın 17-si Füzuli Şəhəri Günü elan olunub. Həmin əlamətdar tarix hər il olduğu kimi bu il də böyük təntənə ilə qeyd edilir. Hazırda Füzulidə artıq 3 mindın çox əhali yaşayır və şəhərdə həyat normal məcraya qayıdır".
Son xəbərlər
15:00
COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidirCOP29
15:00
Azərbaycanın vergi orqanlarına 9 ayda 331 mindən çox müraciət daxil olubMaliyyə
14:58
Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edibXarici siyasət
14:54
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilirDaxili siyasət
14:52
Azərbaycan amputant millisinin üzvü: "Hədəf kuboku Azərbaycanda saxlamaqdır"Futbol
14:51
Hulusi Kılıç: Türkiyə təmsil olunduğu bütün təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini qoruyurXarici siyasət
14:48
Yaxın vaxtlarda Füzuli Mərkəzi Parkının tikintisinə başlanılacaqDigər
14:43
İlham Mirzəliyev: "Verilən istilik enerjisi mütləq sayğacla ölçülməlidir"Energetika
14:40