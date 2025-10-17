İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Emin Hüseynov: Füzulidə artıq 3 mindən çox əhali yaşayır

    Daxili siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 13:52
    Füzuli şəhərində artıq 3 mindən çox əhali yaşayır.

    Bunu "Report"un Füzuliyə ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov deyib.

    O, 44 günlük Vətən müharibəsində Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunmasının beşinci ildönümünü mühüm tarixi zəfər kimi qiymətləndirib:

    "Prezidentin müvafiq Fərmanı ilə oktyabrın 17-si Füzuli Şəhəri Günü elan olunub. Həmin əlamətdar tarix hər il olduğu kimi bu il də böyük təntənə ilə qeyd edilir. Hazırda Füzulidə artıq 3 mindın çox əhali yaşayır və şəhərdə həyat normal məcraya qayıdır".

