Эльнур Мамедов: Каждая семья, возвращающаяся в Ходжалы, несет историю стойкости

Каждая семья, возвращающаяся в Ходжалы, несет с собой историю стойкости и возрождения.

Как сообщает Report, об этом написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на своей странице в социальной сети "X".

Он отметил, что в рамках программы "Великое возвращение" еще 54 семьи обосновались на родных землях:

"Сегодня более 50 тыс. человек живут и работают в Карабахе и Восточном Зангезуре, восстанавливают свои дома, школы и надеются на мирное будущее".