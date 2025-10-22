Эльнур Мамедов: Каждая семья, возвращающаяся в Ходжалы, несет историю стойкости
- 22 октября, 2025
- 11:25
Каждая семья, возвращающаяся в Ходжалы, несет с собой историю стойкости и возрождения.
Как сообщает Report, об этом написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на своей странице в социальной сети "X".
Он отметил, что в рамках программы "Великое возвращение" еще 54 семьи обосновались на родных землях:
"Сегодня более 50 тыс. человек живут и работают в Карабахе и Восточном Зангезуре, восстанавливают свои дома, школы и надеются на мирное будущее".
