    Эльнур Мамедов: Каждая семья, возвращающаяся в Ходжалы, несет историю стойкости

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 11:25
    Эльнур Мамедов: Каждая семья, возвращающаяся в Ходжалы, несет историю стойкости

    Каждая семья, возвращающаяся в Ходжалы, несет с собой историю стойкости и возрождения.

    Как сообщает Report, об этом написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов на своей странице в социальной сети "X".

    Он отметил, что в рамках программы "Великое возвращение" еще 54 семьи обосновались на родных землях:

    "Сегодня более 50 тыс. человек живут и работают в Карабахе и Восточном Зангезуре, восстанавливают свои дома, школы и надеются на мирное будущее".

    Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır
    Elnur Mammadov: Every family returning to Khojaly carries a story of resilience

