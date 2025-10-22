Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır
- 22 oktyabr, 2025
- 11:06
Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov "X" hesabında yazıb.
O qeyd edib ki, Böyük Qayıdış Proqramı çərçivəsində daha 54 ailə doğma torpaqlarına köçüb - azadlığı davamlı bərpaya çevirərək:
"Bu gün 50 mindən çox insan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşayır və işləyir, onlar evlərini, məktəblərini yenidən tikir və dinc gələcəyə ümid bəsləyirlər".
Every family that returns to #Khojali carries a story of resilience and renewal.— Elnur Mammadov (@ElnurIMammadov) October 22, 2025
Under the Great Return Programme, 54 more families have now resettled in their ancestral lands -transforming liberation into lasting recovery.
Today, over 50,000 people live and work in Garabagh… pic.twitter.com/EFbstMmHIH