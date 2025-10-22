İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır

    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:06
    Elnur Məmmədov: Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır
    Elnur Məmmədov

    Xocalıya qayıdan hər bir ailə dözümlülük və yenilənmə hekayəsi daşıyır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov "X" hesabında yazıb.

    O qeyd edib ki, Böyük Qayıdış Proqramı çərçivəsində daha 54 ailə doğma torpaqlarına köçüb - azadlığı davamlı bərpaya çevirərək:

    "Bu gün 50 mindən çox insan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda yaşayır və işləyir, onlar evlərini, məktəblərini yenidən tikir və dinc gələcəyə ümid bəsləyirlər".

