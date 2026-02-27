Эльмар Мамедов назначен послом Азербайджана в Болгарии

Фото В Баку состоялось обсуждение азербайджано-эфиопских инициатив по развитию ИИ ИКТ

Бакметрополитен обсудил с АБИИ и АБР модернизацию метро Инфраструктура

В Азербайджане предложили освободить туризм от НДС Туризм

Азада Гусейнова: Подготовлены предложения по механизму ДПИ в сфере туризма Туризм

МИД Пакистана: Действия против Афганистана предприняты в рамках самообороны Другие страны

Премьер Эфиопии побывал на Сангачальском терминале Внешняя политика

Итконен: ЕК обсуждает с Киевом доступ к нефтепроводу "Дружба" для проверки его состояния Другие страны

В московском метро двое мужчин избили и ограбили пассажира В регионе