    Внутренняя политика
    • 27 февраля, 2026
    • 17:38
    Эльмар Мамедов назначен послом Азербайджана в Болгарии

    Эльмар Эльдар оглу Мамедов назначен послом Азербайджана в Болгарии.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    распоряжение президента Болгария посольство Азербайджана назначение
    Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib
    Elmar Mammadov appointed Azerbaijan's ambassador to Bulgaria

