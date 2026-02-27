Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process Khojaly genocide
    Elmar Mammadov appointed Azerbaijan's ambassador to Bulgaria

    Domestic policy
    • 27 February, 2026
    • 17:43
    Elmar Mammadov appointed Azerbaijan's ambassador to Bulgaria

    Elmar Eldar oghlu Mammadov has been appointed Azerbaijan's ambassador to Bulgaria.

    According to Report, the appointment was made by a decree signed by President Ilham Aliyev.

    Bulgaria presidential decree Ambassador appointment
    Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib
    Эльмар Мамедов назначен послом Азербайджана в Болгарии

