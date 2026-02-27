Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib
Xarici siyasət
- 27 fevral, 2026
- 17:33
Elmar Eldar oğlu Məmmədov Azərbaycanın Bolqarıstan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Qeyd edək ki, Elmar Məmmədov indiyə qədər Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İqtisadi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.
Son xəbərlər
18:49
Efiopiyanın Baş naziri İlham Əliyevə Azərbaycan dilində təşəkkür edibXarici siyasət
18:43
Malik Həsənov və Bilalhəbaşi Nəzərov "Strandja" turnirində bürünc medal təmin ediblərFərdi
18:38
Emi Karlon: ABŞ Azərbaycanla münasibətləri yeni səviyyəyə çatdırmağı hədəfləyirXarici siyasət
18:37
Füzuli şəhərinin mərkəzində 825 ailə məskunlaşıbQarabağ
18:26
Bakı və Sumqayıtda ağacların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkar olunubEkologiya
18:20
Aİ "Drujba" boru kəmərinə ekspert missiyasının göndərilməsi üçün Ukrayna ilə danışıqlar aparırDigər ölkələr
18:08
Foto
Avarçəkmə və kanoe üzrə Azərbaycan birinciliyi keçirilibFərdi
18:04
Foto
İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə geniş tərkibdə görüşü olub və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:02