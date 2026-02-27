İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib

    27 fevral, 2026
    17:33
    Elmar Məmmədov Bolqarıstana səfir təyin edilib
    İlham Əliyev

    Elmar Eldar oğlu Məmmədov Azərbaycanın Bolqarıstan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, Elmar Məmmədov indiyə qədər Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İqtisadi əməkdaşlıq idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

    Эльмар Мамедов назначен послом Азербайджана в Болгарии
    Elmar Mammadov appointed Azerbaijan's ambassador to Bulgaria

