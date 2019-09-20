Елизавета Трусс и Кристофер Пинчер поздравили Президента Ильхама Алиева

Елизавета Трусс и Кристофер Пинчер направили поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 25-й годовщины со дня подписания "Контракта века".

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

“Ваше превосходительство.

Чрезвычайно рад поздравить этим письмом Вас и азербайджанский народ по случаю 25-й годовщины «Контракта века», подписанного в 1994 году Его превосходительством Гейдаром Алиевым и Джоном Брауном.

Этот знаменательный день запомнился как начало тесных политических и торговых отношений, которые в настоящее время поддерживают наши страны. Партнерство ВР и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики за последние двадцать пять лет увенчалось большими успехами и служит хорошим примером образцового сотрудничества в энергетическом секторе. Продление контракта в 2017 году обеспечивает развитие этого исторического партнерства в предстоящие десятилетия.

Подписание контракта продемонстрировало всем странам, что Азербайджан является суверенным и независимым государством, что природные ресурсы страны полностью принадлежат азербайджанскому народу. С завершением Южного газового коридора Азербайджан продолжит вносить важный вклад в энергетическую безопасность Европы.

Мы искренне желаем постоянно укрепляющегося устойчивого сотрудничества и еще раз поздравляем Вас, правительство Азербайджана, азербайджанский народ, SOCAR, ВР и деловые круги Соединенного Королевства за то, что вы сделали возможным этот исторический момент.

С наилучшими пожеланиями”.