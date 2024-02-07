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Глава ИВ Баку проголосовал на внеочередных президентских выборах

Глава ИВ Баку проголосовал на внеочередных президентских выборах Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных президентских выборах.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 12:25
Глава ИВ Баку проголосовал на внеочередных президентских выборах

Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он воспользовался избирательным правом на участке № 6 Сабаильского избирательного округа № 7.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.

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