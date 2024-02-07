Глава ИВ Баку проголосовал на внеочередных президентских выборах

Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Глава исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проголосовал на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Report, он воспользовался избирательным правом на участке № 6 Сабаильского избирательного округа № 7.

Сегодня в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 7 кандидатов в президенты. Это кандидат в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, независимый кандидат Захид Орудж, кандидат в президенты от партии "Национальный фронт" Рази Нуруллаев, кандидат в президенты от партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа, кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и независимый кандидат Фуад Алиев.