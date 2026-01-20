Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 09:10
    Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов почтил память жертв трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report, министр опубликовал соответствующую запись в соцсети X.

    "20 Января - Общенациональный день траура, являющийся ярким проявлением воли нашего народа к свободе, национального достоинства и стремления к государственности. С глубоким уважением и почтением чту светлую память наших шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана. Их память навсегда останется в наших сердцах", - написал министр.

    Джейхун Байрамов Черный Январь
    Ceyhun Bayramov 20 Yanvar şəhidlərini anıb
    Azerbaijani FM commemorates martyrs of January 20 tragedy

    Последние новости

    09:49

    Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 200% на французские вина

    Другие страны
    09:38

    В Японии пропал вертолет с тремя людьми на борту

    Другие страны
    09:35

    Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    09:27

    Биржевая цена золота достигла нового исторического максимума

    Финансы
    09:24

    Микаил Джаббаров поделился публикацией в связи с годовщиной трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    09:23

    Нефть подорожала на данных из Китая и угрозах Трампа повысить пошлины

    Энергетика
    09:21

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.01.2025)

    Финансы
    09:13

    Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    09:10

    Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января

    Внутренняя политика
    Лента новостей