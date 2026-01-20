Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов почтил память жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, министр опубликовал соответствующую запись в соцсети X.

"20 Января - Общенациональный день траура, являющийся ярким проявлением воли нашего народа к свободе, национального достоинства и стремления к государственности. С глубоким уважением и почтением чту светлую память наших шехидов, отдавших жизни во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана. Их память навсегда останется в наших сердцах", - написал министр.