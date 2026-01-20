İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Ceyhun Bayramov 20 Yanvar şəhidlərini anıb

    Daxili siyasət
    • 20 yanvar, 2026
    • 08:55
    Ceyhun Bayramov 20 Yanvar şəhidlərini anıb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazir faciənin 36-cı ildönümü ilə bağlı "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü xalqımızın azadlıq iradəsinin, milli ləyaqətinin və dövlətçilik əzminin parlaq təzahürüdür. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi naminə canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edirəm. Şəhidlərimizin xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaq", - nazir qeyd edib.

    Ceyhun Bayramov paylaşım Qara Yanvar
    Джейхун Байрамов почтил память шехидов 20 Января
    Azerbaijani FM commemorates martyrs of January 20 tragedy

    Son xəbərlər

    09:18

    Mikayil Cabbarov 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:16

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.01.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Baş nazir və spiker Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    09:01

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tur başlayır

    Futbol
    09:01

    Azərbaycan xalqı 20 Yanvar şəhidlərini yad edir

    Daxili siyasət
    08:55

    Ceyhun Bayramov 20 Yanvar şəhidlərini anıb

    Daxili siyasət
    08:50

    ABŞ HDQ-nin "Abraham Lincoln" aviadaşıyıcısı İran istiqamətində Hind okeanına daxil olub

    Digər ölkələr
    08:36

    İlham Əliyev Şəhidlər xiyabanını ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    08:10

    Qəzza üzrə Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanma tarixi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti