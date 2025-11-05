Байрамов обсудил с Гроно нормализацию азербайджано-армянских отношений

Азербайджан и Европейский союз (ЕС) обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества, процесс нормализации азербайджано-армянских отношений, а также региональные и международные вопросы.

Как сообщает Report, обсуждения прошли в ходе встречи министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и спецпредставителя Европейского союза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалены Гроно.

Были рассмотрены вопросы взаимодействия между Азербайджаном и ЕС в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах. Отмечено значение переговоров по сотрудничеству в рамках различных платформ и инструментов между Азербайджаном и ЕС.

Подчеркнуто, что высокоуровневые контакты и проведенные в последние месяцы диалоги вызывают удовлетворение, также указано на важность продолжения усилий в этом направлении.

Специальный представитель выразила готовность Европейского союза поддержать договоренности, достигнутые в рамках Вашингтонского саммита.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседницу о достигнутом прогрессе и перспективах процесса нормализации и мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, довел до ее сведения позицию Азербайджана.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.