İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsini Ermənistanla sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

    Daxili siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:24
    Ceyhun Bayramov Aİ-nin xüsusi nümayəndəsini Ermənistanla sülh prosesi barədə məlumatlandırıb

    Azərbaycan-Avropa İttifaqı (Aİ) əməkdaşlığının hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, habelə regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, görüş zamanı bununla bağlı xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Aİ-nin Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Maqdalena Qrono ilə görüşündə müzakirə aparılıb.

    Görüşdə Azərbaycan və Aİ arasında siyasi, iqtisadi, nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi və s. istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq məsələləri nəzərdən keçirilib. Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq platformaları və alətləri üzrə danışıqların əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb.

    İki tərəf arasında yüksək səviyyədə təmasların və son aylarda keçirilmiş dialoqların məmnunluq doğurduğu, bu istiqamətdə səylərin davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    Xüsusi nümayəndə Vaşinqton Zirvə görüşü çərçivəsində əldə edilmiş nailiyyətlərə dəstək verilməsi istiqamətində Avropa İttifaqının hazırlığını ifadə edib.

    Nazir Ceyhun Bayramov, öz növbəsində Azərbaycan-Ermənistan normallaşma və sülh prosesi üzrə əldə olunan irəliləyişlər və perspektivlər barədə qarşı tərəfə məlumat verib, ölkəmizin mövqeyini qarşı tərəfin diqqətinə çatdırıb.

    Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Avropa İttifaqı Ceyhun Bayramov Ermənistan
    Foto
    Байрамов обсудил с Гроно нормализацию азербайджано-армянских отношений
    Foto
    Azerbaijan, EU mull cooperation and regional developments

    Son xəbərlər

    19:04

    "Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    18:56

    Ravin Alməmmədov: "Ermənistan təmsilçiləri ilə eyni çəkidə yer almağım əlavə təzyiq yaratmadı"

    Fərdi
    18:54

    Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaq

    Region
    18:48

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:41

    BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaq

    İnfrastruktur
    18:40
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkasını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    18:39

    İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    18:34

    Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilir

    Daxili siyasət
    18:32

    Ermənistanda 30-a yaxın şəxs qanunsuz silahla bağlı saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti