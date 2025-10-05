Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Джаббаров: Образование имеет исключительное значение для роста экономики Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 05 октября, 2025
    • 10:31
    Образование имеет исключительное значение в укреплении устойчивой экономики Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

    "Дорогие учителя, поздравляем каждого из вас с Международным днем учителя.

    Образование имеет исключительное значение в формировании высококонкурентного человеческого капитала и укреплении устойчивой экономики, что является одним из приоритетов развития нашей страны.

    Благодарим вас за самоотверженный труд, желаем дальнейших успехов и достижений в работе", - отметил он.

    Mikayıl Cabbarov: Ölkəmizdə dayanıqlı iqtisadiyyatın güclənməsində təhsilin müstəsna əhəmiyyəti var
    Minister: Education holds invaluable role in reinforcing foundations of sustainable economy

