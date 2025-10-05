Джаббаров: Образование имеет исключительное значение для роста экономики Азербайджана

Образование имеет исключительное значение в укреплении устойчивой экономики Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети X.

"Дорогие учителя, поздравляем каждого из вас с Международным днем учителя.

Образование имеет исключительное значение в формировании высококонкурентного человеческого капитала и укреплении устойчивой экономики, что является одним из приоритетов развития нашей страны.

Благодарим вас за самоотверженный труд, желаем дальнейших успехов и достижений в работе", - отметил он.